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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نيفين الكيلانى تفتتح المركز الثقافى لهيئة الكتاب بالشروق.. غدًا

المركز الثقافي لهيئة
المركز الثقافي لهيئة الكتاب بالشروق

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، غدًا الثلاثاء 18 يوليو، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشروق.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن المركز الثقافي بالشروق يُعد صرحًا ثقافيًا جديدًا يُضاف لأصول وزارة الثقافة، تم إنشاؤه على أحدث المعايير، ليقدم الخدمات الثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان المدينة"، مُشيرة إلى أن المركز يُعد نموذجًا متكاملًا يُقدم خدمات متعددة، ويضم منفذًا لبيع الكتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية، بالتعاون مع دار الأوبرا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن افتتاح المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية، وحرصًا من الهيئة على إقامة منافذ بيع للكتاب بمختلف محافظات مصر، لتوفير إصداراتها بأسعار في متناول الجميع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية (رؤية مصر 2030)، لنشر الثقافة والمعرفة".

وأضاف رئيس الهيئة: "إن المركز يضم قاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل".

وأوضح أن المركز سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار الأيام القادمة، والتي تضم ندوات ولقاءات فكرية، إلى جانب العديد من الورش الفنية للأطفال، من خلال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا لخدمة أبناء وأهالي مدينة الشروق.

احتفالات وزارة الثقافة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المركز الثقافي مدينة الشروق الدكتور أحمد بهي الدين

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