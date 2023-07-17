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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"اشتياق" معرض للفنان عاطف طلبة بقاعة الباب سليم.. غدًا

معرض اشتياق
معرض اشتياق

تستضيف قاعة الباب سليم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، افتتاح معرض الفنان عاطف طلبة بعنوان "اشتياق"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، بمقر القاعة في متحف الفن المصري الحديث داخل دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 29 يوليو 2023، على أن يفتتح يوميا من الساعة 9 صباحاً : الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

عاطف عبد الغني طلبة؛ خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير الهيئة العامة لقصور الثقافة، شارك في العديد من المعارض الجماعية منذ عام 1995 وحتى الآن.

فضلا عن المشاركة في عدة معارض خاصة ومنها معرض بمركز محمود مختار الثقافي، إقامة معارض خارجية (قطر، الإمارات، الأردن)، وله مقتنيات بالقصر الأميري القطري وتونس والمغرب.

حصد عدة جوائز ومنها: الجائزة الأولى بمهرجان باكستان الدولي عام 1997، الجائزة الكبرى بمهرجان الكسيو بالبرتغال عام 1999، الجائزة الثانية بمهرجان مسقط الدولي عام 2012، بجانب العديد من الجوائز المحلية (مهرجان أصالة - مهرجان الأقصر - المراكز الفنية بقطاع الفنون التشكيلية وغيرها) - المركز الأول بمسابقة المجلس الأعلى للثقافة والإبداع عام 2021.  

نبذة عن متحف الفن المصري الحديث

يتكون متحف الفن المصرى الحديث من 10 قاعات موزعة على ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى عرض فى الهواء الطلق فى مقدمة المتحف لأعمال النحت كبيرة الحجم، ويضم المتحف آلاف القطع الفنية التي تمثل شتى التيارات الفنية منذ أوائل القرن العشرين وحتى الآن، وجزء من هذه الأعمال موزع كإعارات للعرض فى متاحف أخرى أو فى أماكن عامة داخل مصر وخارجها.

وقد أقيم المبنى الحالي للمتحف في عام 1936 وكان يسمى السراي الكبرى ثم تم تطويره وتجهيزه ليفي بحاجات العرض المتحفي وليكون المقر الدائم لمتحف الفن المصري الحديث والذي افتتح رسمياً في أواخر أكتوبر 1991، ثم خضع المتحف لعملية تطوير شاملة لنظم العرض المتحفي والإضاءة، وتم افتتاحه في 5 مارس لعام 2005.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني العامة لقصور الثقافة العالي للفنون المسرحية الفنون التشكيلية الفن المصري الحديث المعهد العالي للفنون المعارض الجماعية رئيس قطاع الفنون التشكيلية قطاع الفنون التشكيلية متحف الفن المصري الحديث مركز محمود مختار

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