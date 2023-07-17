محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضى أملاك دولة ضمن الموجة 21

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2021 ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حملة للإزالات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز الفتح على مساحة 208 أمتار مربعة مباني، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ونوابه، ومسئولي الإزالات، وممثلي جهات الولاية، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

ووجه اللواء عصام سعد مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتعاون التام بين كافة الجهات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات، مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأعلن محافظ أسيوط عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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