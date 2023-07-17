برلماني: افتتاح مستشفى نجع حمادي العام سينهي معاناة المواطنين.. والوزير يؤكد: الافتتاح في سبتمبر

قال النائب أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، إن مستشفى نجع حمادي العام، تخدم أهالي شمال المحافظة، وافتتاحها سينهي معاناة المواطنين والمرضي بعد سنوات من الإنشاء.

ووجه عضو مجلس الشيوخ حديثه للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عقب إعلان الوزير افتتاح المستشفى في 30 من شهر سبتمبر المقبل من العام الجارى 2023 قائلاً: "هنجيب الدكة ونقعد هنا بالمستشفى لغاية الافتتاح".

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال زيارته التفقدية للأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادي العام، أنه سيتم توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية المختلفة دعمًا للمستشفى.

وكان وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، محافظة الأقصر، في جولة من المُقرر أن يتفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة العمل ومؤشرات الأداء ضمن حملة "100 يوم صحة".

كما أنه من المُقرر أن تشهد جولة وزير الصحة والسكان، التي يرافقه فيها، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، المرور على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة الأقص.