ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني: افتتاح مستشفى نجع حمادي العام سينهي معاناة المواطنين.. والوزير يؤكد: الافتتاح في سبتمبر

وزير الصحة
وزير الصحة

قال النائب أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، إن مستشفى نجع حمادي العام، تخدم أهالي شمال المحافظة، وافتتاحها سينهي معاناة المواطنين والمرضي بعد سنوات من الإنشاء.

ووجه عضو مجلس الشيوخ حديثه للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عقب إعلان الوزير افتتاح المستشفى في 30 من شهر سبتمبر المقبل من العام الجارى 2023 قائلاً: "هنجيب الدكة ونقعد هنا بالمستشفى لغاية الافتتاح".

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال زيارته التفقدية للأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادي العام، أنه سيتم توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية المختلفة دعمًا للمستشفى. 

وكان وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، محافظة الأقصر، في جولة من المُقرر أن يتفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة العمل ومؤشرات الأداء ضمن حملة "100 يوم صحة".

كما أنه من المُقرر أن تشهد جولة وزير الصحة والسكان، التي يرافقه فيها، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، المرور على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة الأقص.

100 يوم 100 يوم صحة اسامة الهواري ارة الصحة أحمد عبدالماجد أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»