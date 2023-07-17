برلمانى: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة "نيروبى" حققت أهدافها لصالح مصر ودول القارة

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن الاهتمام الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم ومساندة جميع القضايا المتعلقة بالدول الإفريقية كانت له آثاره الإيجابية فى رئاسة الرئيس السيسي في 2019 للاتحاد الإفريقي، ثم رئاسة منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، وحاليًا «النيباد».

وأكد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام قمة نيروبى، خاصة فيما يتعلق باستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، وما وضعته مصر من جهود لإرساء العدالة المناخية والتي كانت نقطة تحول في إفريقيا لدعم التحول الأخضر بوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته والتزاماته تجاه الدول الأكثر تضررًا، مشيدًا بدور الدولة المصرية وما أعطته من اهتمام كبير للمشاركة والتفاعل مع مختلف فعاليات القارة السمراء الرامية لمواجهة تحدياتها ودفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب.

وأكد الدكتور محمد سليم أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة نيروبى كانت ناجحة وحققت أهدافها لصالح مصر ودول القارة السمراء، مطالبًا من الرؤساء والقادة الأفارقة إعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ رؤية الرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات التى تواجه الدول الإفريقية.

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت منذ 2014 في تعظيم دورها الريادى والمحورى الفاعل في عمقها الاستراتيجى الإفريقى، حاملة فعلًا وقولًا راية التنمية والاستقرار في القارة السمراء، معربًا عن ثقته فى أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية سوف يشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.