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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو هندى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى نجح فى تحقيق مستهدفات التنمية بالتعاون مع الحكومة

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "هندي"، في تصريحات له، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل الأهلي يبرز من خلال التحالف الوطني، والذي دشن في إطار تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع الأهلي، وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، لافتًا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعزز من الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

ونوه عضو مجلس النواب بأن الجمعيات الأهلية تمثل الذراع التنموية للحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي في مارس 2022، والذي بذل جهودًا كبيرة في دعم المواطنين سواء كان دعمًا نقديًا أو عينيًا.

وأشار النائب عمرو عندي إلى مجموعة المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي من بينها "كتف في كتف"، لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان، إضافة إلى مبادرة ستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب عمرو هندي أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لم تقتصر فقط على الدعم النقدي أو السلعي، بل شملت الجهود تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية أحد كيانات التحالف، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية، عددًا من المشروعات التنموية بقري محافظة أسوان وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة.

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