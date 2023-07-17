إغلاق وحدة "فاو بحرى" بقنا يُثير غضب وزير الصحة.. وتوجيه عاجل للمسئولين

أثار إغلاق الوحدة الصحية بقرية فاو بحري، في مركز دشنا، غضب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال جولته، اليوم الإثنين، بمحافظة قنا.

ووجّه وزير الصحة، الدكتور راجي تواضروس وكيل الوزارة بالمحافظة، بافتتاح الوحدة خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى أن المكان لا ينقصه أي شيء لتقديم الخدمة للمواطنين، ولا يجب أن يُغلق مرة أخرى.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادي العام خلال الأشهر القادمة، وافتتاح المستشفى في 30 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال الوزير إن المستشفى سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به وافتتاحه في موعد أقصاه 30 سبتمبر من العام الجاري 2023، لافتًا إلى أنه سيتم دعم المستشفى بمختلف الأجهزة الطبية.