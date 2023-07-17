"بأسلوب السحب والقطع".. ضبط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية بأسلوب "القطع والسحب"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلاك كهربائية وبمناقشتهم أقروا بارتكابهم وقائع السرقة بأسلوب القطع والسحب، وذلك بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.