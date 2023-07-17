معاينة موقع حادث اصطدام قطار بدراجة نارية بأوسيم

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمكان حادث اصطدام قطار بدراجة نارية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين في أوسيم، لإعداد تقرير وضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وذكروا أنه خلال عبور قائد الدراجة النارية، وبصحبته شخصان آخران، صدمهم القطار، مما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد باصطدام قطار بدراجة نارية في أوسيم، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن القطار اصطدم بدراجة نارية، يستقلها 3 أشخاص، مما أدى لمصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.