رفع 240 طن مخلفات من مقلب دكرنس و2000 بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام.

وقال "مختار" إنه تم رفع 240 طنًا من المخلفات من مقلب دكرنس، و2000 طن من المخلفات الصلبة من على طريق دكرنس نجير ومنطقة الساحل، ورفع 210 أطنان من المخلفات البلدية من كل الشوارع الداخلية لمدينة دكرنس في ثاني أيام الحملة، التي ستستمر لمدة أسبوع.

من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين مدير عام البيئة، وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل، تم التنسيق مع الدكتورة أمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة، وهم السادة رؤساء مراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر ومحلة دمنه وبني عبيد، وبمشاركة 15 معدة من معدات تلك المراكز لرفع المخلفات والتراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من العديد من المناطق بنطاق مركز ومدينة دكرنس، وتم تنفيذ أعمال دهانات ورفع كفاءة كوبري الصينية بدكرنس، وتقليم الأشجار بامتداد شارع بورسعيد.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول في نطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما شنّت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة الأستاذ محمد أمين الدمرداش، رئيس الحي، اليوم الأحد حملة لرفع التعديات والإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة بالنوبتجية المسائية، وقد استهدفت الحملة منطقة تقسيم السمنودي من شارع جيهان.

وقادت الحملة الدكتورة رولا مدحت، نائب رئيس الحي، يرافقها وليد محى الدين، مدير الإشغالات، ومسئولو الإشغالات بالنوبتجية المسائية، حيث تم رفع تعديات المحال التجارية والعقارات التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات وأصحاب المحال التجارية.