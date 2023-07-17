"حجازي": نشجع أصحاب المدارس الخاصة على فتح فصول مدارس النيل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها الآن ١٤ مدرسة وتسعى للتوسع في هذه المدارس.

وقال وزير التعليم: "نشجع أصحاب المدارس الخاصة، الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الاعتماد أو الموافقة من وحدة النيل بوزارة التربية والتعليم".

ووجه الوزير، الشكر والتقدير لكل القائمين على منظومة مدارس النيل الدولية، موجهًا الشكر للطلاب ووحدة النيل، وشركة مصر التعليمية، وجميع القائمين على هذا المنتج المتميز الذى نعتز به، وثمن الوزير رؤيتهم الصداقة فى هذا الإطار وحرصهم الحقيقى على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب فى تلك المدارس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل الشركاء فى نجاح هذه المنظومة.

وهنأ حجازي، الطلاب خريجى مدارس النيل الدولية، متمنيًا لهم التوفيق فى دراستهم الجامعية والبحثية، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه و اكتسبوه من مهارات البحث العلمى ومهارات التفكير الناقد والإبداعي.

كما حث وزير التعليم، الطلاب بأن يدرسوا ما يحبونه، وطالب أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على دراسة ما يفضلونه حتى يتحقق التميز والإبداع والقدرة على التنافسية.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، واللواء محمد سامى، رئيس صندوق دعم المشروعات التعليمية، المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والعميد طارق الباز، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة أماني الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ومحمد عبد الهادى، رئيس المعاهد القومية، وعدد من قيادات الوزارة، وأولياء أمور الطلاب، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المدارس الخاصة، والعاملون بمنظومة النيل التعليمية.