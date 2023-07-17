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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرف طوارئ وصيانة المجارى المائية لتوفير الإحتياجات المائية للزراعات الصيفية

تفقد الترع والمصارف
تفقد الترع والمصارف

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف زمامات الأراضى الزراعية خلال موسم زراعات الصيف، وأيضًا متابعة مناسيب المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من عمليات البخر للمياه.

وتفقد المهندس أبوبكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، بحضور المهندس أيمن لاشين مدير عام رى المنوفية، الأعمال الجارية لتوفير المياه لزمامات الأراضى الزراعية التابعة للإدارة العامة لرى المنوفية، وذلك بهدف الإطمئنان على مناسيب المياه وأعمال الصيانة والتطهير وحل أية شكاوى من المزارعين.

 - تشكيل مجموعات عمل لمتابعة توفير المياه 


كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ "الدستور "، إنه تم تشكيل مجموعات عمل دائمة وغرفة عمليات، وذلك لمتابعة توفير المياه وأعمال صيانة وتطهير الترع والمصارف والمجارى المائية من أية مخلفات صلبة أو قمامة ومواد بناء تلقى بها مما يعيق وصول مياه الرى إلى الأراضى.

الترع والمصارف والمجارى المائية 

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بحضور  المهندس رضا عبدالسلام مدير عام رى زفتى، والمهندس محمد صلاح مدير عام المعدات بالإدارة المركزية، الأعمال المنفذة لتوفير المياه اللازمة لري محصول الأرز والذرة خلال موسم الزراعات الصيفية، وذلك في زمام أراضى الادارة العامة لرى زفتى، وأيضًا متابعة تنفيذ خطة التطهيرات لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات المائية.

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وأكد أبوبكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية ، إضافة إلى تكثيف أعمال تطهير وصيانة جميع المجارى المائية، وذلك لمنع أية عوائق تواجه وصول المياه إلى الأراضى الزراعية خلال الفترة الحالية في المحافظات.

 

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