وزير الرى يتفقد حالة التصرفات والمناسيب والجسور وأعمال التطهيرات بالبحيرة

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ الانتهاء من تنفيذ أوامر التشغيل، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة البحيرة اليوم /الأحد/؛ لتفقد الموقف المائي بالمحافظة والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور، ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة، في استجابة فورية لشكاوى المزارعين بالمحافظة.

وتفقد سويلم حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد، والاطمئنان على تشغيل مغذيات (حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - شاكر - الخزان)، والتقى العديد من المنتفعين، حيث استمع إلى طلباتهم وشكواهم.

كما وجه قيادات قطاع الري بالوزارة وأجهزة الري بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى على الطبيعة، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين.

ووجه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر انضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني للانتهاء من تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر على الوزير اليوم، مع تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فورًا لتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين واقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وعرض النتائج على الوزير خلال أسبوع من الآن.