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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة: افتتاح مستشفى نجع حمادى العام فى سبتمبر المقبل (فيديو)

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادي العام خلال الأشهر القادمة، وافتتاح المستشفى في 30 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال الوزير إن المستشفى سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به وافتتاحه في موعد أقصاه 30 سبتمبر من العام الجاري 2023، لافتًا إلى أنه سيتم دعم المستشفى بمختلف الأجهزة الطبية.

وأضاف الوزير، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادي العام رفقة محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أنه سيتم افتتاح المستشفى عقب الانتهاء من المباني المختلفة بداخله خلال الفترة المقبلة.

أجهزة الطبية اشرف الداودي اعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعمال الإنشاء

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