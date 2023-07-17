حملة لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بشمال سيناء

نفذت الحملة القومية لتحصين الحيوانات، ضد مرض الحمى القلاعيّة، وحمى الوادي المتصدع، في نطاق دائرة مركز العريش شمال سيناء، حملتها للتطعيم والتحصين ضد المرض، تحت رعاية إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بشمال سيناء تزامنا مع أعمال الإرشاد البيطري وعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب مديرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أن الحملة انطلقت في مناطق مركز العريش في 19 قرية وحي وهي:

عاطف السادات، الزهور، حي السمران، حي الحوص، حي الأمل، حي العبور، الكيلو 17 غرب العريش، وحي ابو صقل، حي الكرامة، حي الريسة، والمساعيد، والصفا، قرية السكاسكة والسبيل، والمزرعة، وزارع الخير، قرية الميدان، وبركة حليمة، الواحة.

كما تتواصل جهود الحملة تباعا بمركز الشيخ زويد في 12 حي وقرية هي:

نطاق مدينة الشيخ زويد، منطقة البحر الساحلية، حي الكوثر، حي أبو زرعي، حي النصيرة، حي القواسمة، وقرى "الضهير، الشلاق، الخروبة، الجورة، قبر عمير، وأبو طويلة".



وفي مركز بئر العبد، ستقدم خدمة التطعيم 11 قرية وهي:

مدينة بير العبد، النجاح الخربة، السادات، النصر، رمانة، السلام، التلول، نجيلة، سلمانة، الروضة.

وفي مركز الحسنة 10 قرى: الجفجافة، بغداد، والجدي، المغارة، المنبطح، المقضبة، أم شيحان، القسيمة، وادي العمر، البروك.

بينما مركز نخل 9 قرى: صدر الحيطان، وادي الحاج، الريد، التمد، الكنتلة، والنتيلة، بئر 7 وبئر 8.