في ذكرى ميلادها.. أسماء حمزة أول عازفة عود سودانية عشقت أم كلثوم

لقبت بملكة العود، تأثرت بنجوم مصر الكبار مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، استطاعت أن تحصل على شعبية كبيرة وأثبتت نفسها بموهبتها المنفردة بالعزف على العود، إنها أول عازفة سودانية أسماء حمزة التي احتفل "جوجل" بذكرى ميلادها اليوم.

وتعتبر الملحنة أسماء حمزة المرأة السودانية أول ملحنة وعازفة عود، حيث تعد من أوائل النساء اللائي اقتحمن مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا والوطن العربي، واستطاعت أن تحقق ذلك في مجال احتكر على الرجال فقط.

ولدت أسماء حمزة عام 1936 في حلفاية الملوك بالسودان وحيدة، وكانت تتمنى أن تصبح طبيبة أو مغنية، ولكن بسبب خلل في حبالها الصوتية لم تستطع أن تتحقق حلمها في أن تكون مغنية، وحاول والدها أن يساعدها فقرر شراء عودًا لها حتى تتمكن من العزف عليه عندما لاحظ أنها كانت تعزف بطريقة جيدة على الصفيرة.

لقبت أسماء حمزة بعاشقة أم كلثوم، وبدأت رحلتها في عالم العزف عام 1948، ولحنت أول أغنية "يا عيوني" من ديوان الملاح، وفي عام 1982 انضمت إلى سلاح الموسيقى السودانية، وعن طريق موهبتها وإبداعها استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة جدًا من خلال تلحينها لأغنية "الزمن الطيب" للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي، وغنتها من قبل المطربة السودانية سمية حسن عام 1983.

تعتبر أسماء حمزة من النساء البارزات اللواتي اقتحمن مجال العزف والتلحين بشجاعة وثبات، وبجدارتها استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة، وقدمت ما يقرب من 90 لحنًا خلال مسيرتها الفنية.

وفقد العالم أشهر ملحنة سودانية أسماء حمزة يوم 21 مايو عام 2018، حيث توفيت بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بمدينة الحلفايا بعد رحلة عطاء فني دامت لأعوام كثيرة.