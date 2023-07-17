جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة سيلتا فيجو الإسباني ضد النصر السعودي، في مباراة ودية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى بعض مباريات الدوري الأرجنتيني والبرازيلي.

مواعيد مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024

- سيلتا فيجو الإسباني × النصر السعودي: في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- جوياس × أتليتيكو مينيرو: على إستاد "سيرا دوارادا"، في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- أرسنال ساراندي × انيستتوتو: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- تيجري × باراكاس سنترال: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نيولز أولد بويز × اتلتيكو توكومان: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن منتخب المكسيك قد توّج بلقب بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية، بعد فوزه على منتخب بنما بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في تمام الساعة الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما توّج منتخب إيطاليا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة، بعدما تغلّب على منتخب البرتغال بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب "ناشيونال استاديوم"، والتي أقيمت أمس الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.