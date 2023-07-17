ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة سيلتا فيجو الإسباني ضد النصر السعودي، في مباراة ودية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى بعض مباريات الدوري الأرجنتيني والبرازيلي.

مواعيد مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024

- سيلتا فيجو الإسباني × النصر السعودي: في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- جوياس × أتليتيكو مينيرو: على إستاد "سيرا دوارادا"، في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الأهلى والهدف الملغى فى مباراة المقاولون العرب

سيف تيرى رجل مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- أرسنال ساراندي × انيستتوتو: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- تيجري × باراكاس سنترال: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نيولز أولد بويز × اتلتيكو توكومان: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن منتخب المكسيك قد توّج بلقب بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية، بعد فوزه على منتخب بنما بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في تمام الساعة الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما توّج منتخب إيطاليا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة، بعدما تغلّب على منتخب البرتغال بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب "ناشيونال استاديوم"، والتي أقيمت أمس الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة النصر النصر السعودي سيلتا فيجو

الأكثر قراءة

مصرع 6 وإصابة 4 فى انهيار عقار سكنى بحدائق القبة

المتهم بقتل "أيمن سويكر" يصل مقر محاكمته في الفيوم

إحالة سيدة للمحاكمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبيعها فى الصاغة

حبس 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يومًا

استمرار حبس المتهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال