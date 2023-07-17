خالد الشافعي: إفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة لتحقيق تحسينات كبيرة في الزراعة

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الزراعة في أفريقيا تشمل زراعة المحاصيل النقدية مثل القطن والكاكاو والشاي والقهوة، التي تعتبر مصدرًا هامًا للتصدير وتحقيق العائدات الاقتصادية للعديد من الدول. كما تشمل الزراعة في أفريقيا أيضًا تربية الماشية وتربية الحيوانات، والتي تلعب دورًا هامًا في توفير اللحوم والحليب والمنتجات الحيوانية الأخرى. ومع ذلك، فإن الزراعة في أفريقيا تواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والممارسات الفعالة، ونقص الموارد المالية والتمويل، والتهديدات البيئية مثل التصحر وتغير المناخ، واضطرابات السوق والتجارة الدولية، ونقص البنية التحتية الزراعية والوصول إلى السوق.

وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك جهودًا عديدة تبذل لتعزيز الزراعة في القارة، بما في ذلك تعزيز الاستثمار في البحوث الزراعية والتكنولوجيا والابتكار، وتوفير الدعم الحكومي للمزارعين من خلال توفير القروض والتدريب والمدخرات والتسهيلات الأخرى، وتحسين البنية التحتية الزراعية مثل نظام الري والتخزين والنقل، وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية لتمكين الدول الأفريقية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن استثمار الموارد اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الزراعة، يمكن لأفريقيا تحقيق الأمن الغذائي الذاتي وتحسين معيشة المزارعين والسكان الريفيين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. فقد حققت بعض البلدان في أفريقيا تقدمًا في مجال الزراعة بفضل التكنولوجيا والابتكار، حيث تم تبني تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش في بعض المناطق لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية. كما تم تطوير أصناف محاصيل مقاومة للأمراض والآفات والتجفاف، مما يساعد المزارعين على تحقيق محاصيل أفضل وأكثر استدامة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك جهودًا لتعزيز التعليم الزراعي وتقديم المعلومات والتدريب للمزارعين، بما في ذلك تبادل الممارسات الزراعية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة. وتعمل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على تعزيز الشراكات وتوفير الدعم الفني والمالي لتعزيز الزراعة في أفريقيا.

بشكل عام، تمتلك القارة إمكانات ضخمة لتحقيق تحسينات كبيرة في الزراعة والأمن الغذائي. من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، وتوفير الدعم الحكومي والاستثمارات اللازمة، وتعزيز التعليم والتدريب الزراعي، يمكن لأفريقيا تعزيز إنتاجها الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.