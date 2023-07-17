ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: يمكن لمصر العمل على تطوير مشاريع تبادل المحاصيل الزراعية بين الدول الأفريقية

خالد الشافعي
خالد الشافعي

 

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إفريقيا من الدول التي بها موارد طبيعية ضخمة، ويجب الاستفادة منها من خلال تطوير البنية التحتية الزراعية. ومن الممكن لمصر المساهمة في تطوير هذه البنية في دول أفريقية أخرى، والتي قد تشمل المشاريع الريفية والمسارات اللوجستية والمستودعات والمصانع الزراعية. ومن خلال دعم تطوير هذه البنية التحتية، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للدول الأفريقية الأخرى في مجال الزراعة، وتحسين قدرتها على توفير المنتجات الزراعية عالية الجودة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن التوجيه السياسي والدبلوماسي يمكن أن يساعد مصر على تعزيز التعاون الزراعي مع دول أفريقية أخرى. ومن الممكن لمصر أن تدفع بالمبادرات والمشروعات الزراعية في المنظمات الإقليمية الأفريقية والتحالفات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتجارة الزراعية، ويسهم في تنمية الزراعة في المنطقة. باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر أن تعزز استفادتها من موارد أفريقيا في مجال الزراعة، وتحقيق فوائد متبادلة لجميع الأطراف المعنية. ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات التعاون المستدام والشراكات الفاعلة مع الدول الأفريقية، مع التركيز على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وأضاف الشافعي أنه يمكن لمصر العمل على تطوير مشاريع تبادل المحاصيل الزراعية بين الدول الأفريقية، حيث يمكن أن تستفيد مصر من تنوع المحاصيل والموارد الطبيعية المتاحة في دول أفريقيا الأخرى، مثل الكاكاو والقهوة والفواكه الاستوائية، في حين تقدم مصر خبرتها في زراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن والأرز. 

إلى جانب ذلك، يمكن لمصر الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشاريع الري والاستصلاح في دول أفريقيا، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية، حيث يمكن لمصر توفير التكنولوجيا والخبرة في مجالات الري الحديث وإدارة المياه لتحسين كفاءة استخدام المياه الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام. ويتطلب الاستفادة من موارد أفريقيا في الزراعة التزامًا قويًا بالشراكة والتعاون البناء مع الدول الأفريقية، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات، ودعم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.

خالد الشافعي الخبير الاقتصادي دول أفريقية أخرى البنية التحتية ا المشاريع الريفية

الأكثر قراءة

مصرع 6 وإصابة 4 فى انهيار عقار سكنى بحدائق القبة

المتهم بقتل "أيمن سويكر" يصل مقر محاكمته في الفيوم

إحالة سيدة للمحاكمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبيعها فى الصاغة

حبس 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يومًا

استمرار حبس المتهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال