خبير اقتصادي: يمكن لمصر العمل على تطوير مشاريع تبادل المحاصيل الزراعية بين الدول الأفريقية

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إفريقيا من الدول التي بها موارد طبيعية ضخمة، ويجب الاستفادة منها من خلال تطوير البنية التحتية الزراعية. ومن الممكن لمصر المساهمة في تطوير هذه البنية في دول أفريقية أخرى، والتي قد تشمل المشاريع الريفية والمسارات اللوجستية والمستودعات والمصانع الزراعية. ومن خلال دعم تطوير هذه البنية التحتية، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للدول الأفريقية الأخرى في مجال الزراعة، وتحسين قدرتها على توفير المنتجات الزراعية عالية الجودة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن التوجيه السياسي والدبلوماسي يمكن أن يساعد مصر على تعزيز التعاون الزراعي مع دول أفريقية أخرى. ومن الممكن لمصر أن تدفع بالمبادرات والمشروعات الزراعية في المنظمات الإقليمية الأفريقية والتحالفات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتجارة الزراعية، ويسهم في تنمية الزراعة في المنطقة. باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر أن تعزز استفادتها من موارد أفريقيا في مجال الزراعة، وتحقيق فوائد متبادلة لجميع الأطراف المعنية. ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات التعاون المستدام والشراكات الفاعلة مع الدول الأفريقية، مع التركيز على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وأضاف الشافعي أنه يمكن لمصر العمل على تطوير مشاريع تبادل المحاصيل الزراعية بين الدول الأفريقية، حيث يمكن أن تستفيد مصر من تنوع المحاصيل والموارد الطبيعية المتاحة في دول أفريقيا الأخرى، مثل الكاكاو والقهوة والفواكه الاستوائية، في حين تقدم مصر خبرتها في زراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن والأرز.

إلى جانب ذلك، يمكن لمصر الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشاريع الري والاستصلاح في دول أفريقيا، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية، حيث يمكن لمصر توفير التكنولوجيا والخبرة في مجالات الري الحديث وإدارة المياه لتحسين كفاءة استخدام المياه الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام. ويتطلب الاستفادة من موارد أفريقيا في الزراعة التزامًا قويًا بالشراكة والتعاون البناء مع الدول الأفريقية، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات، ودعم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.