الجبلى: التوسع فى الزراعة بإفريقيا أمر ضرورى ومصر تمتلك خبرات كبيرة فى هذا المجال

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الإفريقية في اتحاد الصناعات المصرية، إن التوسع في الزراعة في إفريقيا أمر ضروري، خاصةً أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في المجال الزراعي. وأشار إلى أن إفريقيا من الدول التي بها موارد طبيعية كثيرة والتي يجب استغلالها، خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية الوطيدة بين البلدين. وأضاف أن تلك الخطوة تحتاج إلى تكلفة تمويلية كبيرة.

وأوضح الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بعض الدول العربية بدأت بالفعل في استغلال موارد إفريقيا، ومنها الإمارات والكويت، لكن الإمكانيات هي التي تحدد نجاح تلك الخطة.

وأشار إلى أن مصر حاليًا متواجدة في 7 دول إفريقية للعمل في مزارع تجريبية، ولكن على مساحات صغيرة تصل إلى 1000 فدان فقط، وأن الدخول إلى السوق الإفريقية يحتاج إلى مساحات كبيرة للبدء في المشروع.

وأوضح الجبلي أن مصر لديها العديد من الفرص للاستفادة من موارد إفريقيا في مجال الزراعة، والتعاون الزراعي وتبادل التكنولوجيا، ويمكن لمصر التعاون مع دول إفريقية أخرى في مجال التكنولوجيا الزراعية وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى أنه يمكن لمصر مشاركة تقنياتها الزراعية المتقدمة والمعرفة المتراكمة في مجالات مثل الري الحديث والزراعة المستدامة وتحسين الإنتاجية. وفي المقابل، يمكن لمصر الاستفادة من خبرات الدول الإفريقية الأخرى في مجالات مثل الزراعة العضوية أو التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف شريف الجبلي أن الاستثمار في الزراعة في الدول الإفريقية يمكن تنفيذه من قبل مصر، وذلك من خلال استثمار رأس المال والمعرفة في مشاريع زراعية في دول إفريقية أخرى. هذا يمكن أن يشمل تطوير المشاريع الزراعية الكبيرة، مثل مشاريع الري والزراعة التجارية، وكذلك دعم المزارعين الصغار والمتوسطين في تحسين ممارساتهم الزراعية وتوفير التدريب والتمويل.

وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية إلى أنه يمكن لمصر تعزيز التجارة الزراعية مع دول إفريقية أخرى، ويمكن لمصر استيراد المنتجات الزراعية التي تفتقر إليها من بعض الدول الإفريقية وتصدير منتجاتها الزراعية للأسواق الإفريقية. كما يمكن لمصر تطوير آليات جديدة، بالإضافة إلى أنه يمكن التعاون في البحث الزراعي، حيث يمكن لمصر التعاون مع جامعات ومؤسسات بحثية في دول إفريقية أخرى لتبادل المعرفة والبحث في مجالات الزراعة. ويمكن أن يساهم هذا التعاون في تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة للزراعة، وتحسين الإنتاجية، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية.