ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. الحرارة تُسجل 45 درجة اليوم والذهب يواصل التراجع

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الحرارة تسجل 45 درجة.. "الأرصاد" تحذر من أشعة الشمس المباشرة خلال الظهيرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك بعض محافظات جمهورية مصر العربية ستسجل بها درجات الحرارة 45 درجة مئوية، تحديدًا في جنوب الصعيد بالأقصر وأسوان، لافتة إلى أنه يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاض تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أوكرانيا: التهديد بشن هجوم روسى على محطة زابوريجيا لا يزال قائمًا

صرح ممثل مديرية المخابرات الرئيسية فى وزارة الدفاع الأوكرانية أندرى يوسوف، الأحد، بأن التهديد بشن هجوم إرهابى روسى على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

براتب 6000 جنيه.. "العمل" تعلن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، توافر فرص عمل جديدة للشباب من 25 حتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الفنية، وبراتب يتراوح من 4500 إلى 6000 جنيه، وتتضمن فرص العمل المتاحة، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكارونيكس، فني كهرباء، فني ميكانيكا، سكرتيرة، ومحاسبة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أبرزهم تامر حسنى وراغب علامة ونانسى عجرم.. خريطة حفلات مهرجان العلمين

يبحث العديد من المواطنين عن أبرز الحفلات التى ستقام فى مهرجان العلمين، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة عن مواعيد الحفلات وأبرز الفنانيين المشاركين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

أخبار فاتتك السياسية والاقتصادية أشعة الشمس انخفاض سعر الذهب شهدت أسعار الذهب أوكرانيا فرص عمل جديدة للشباب وزارة العمل

الأكثر قراءة

دعوة مصر لتكاتف الأفارقة في مواجهة التحديات تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ

الكويت.. قرار عاجل بحبس مواطن أساء للسعودية بتغريدتين أثارتا غضبًا واسعًا فى المملكة

زلزال بقوة 6.5 درجة يهز الأرجنتين

داعية إسلامي: الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع التقصير في الحقوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز