أخبار فاتتك.. الحرارة تُسجل 45 درجة اليوم والذهب يواصل التراجع

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الحرارة تسجل 45 درجة.. "الأرصاد" تحذر من أشعة الشمس المباشرة خلال الظهيرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك بعض محافظات جمهورية مصر العربية ستسجل بها درجات الحرارة 45 درجة مئوية، تحديدًا في جنوب الصعيد بالأقصر وأسوان، لافتة إلى أنه يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاض تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أوكرانيا: التهديد بشن هجوم روسى على محطة زابوريجيا لا يزال قائمًا

صرح ممثل مديرية المخابرات الرئيسية فى وزارة الدفاع الأوكرانية أندرى يوسوف، الأحد، بأن التهديد بشن هجوم إرهابى روسى على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

براتب 6000 جنيه.. "العمل" تعلن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، توافر فرص عمل جديدة للشباب من 25 حتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الفنية، وبراتب يتراوح من 4500 إلى 6000 جنيه، وتتضمن فرص العمل المتاحة، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكارونيكس، فني كهرباء، فني ميكانيكا، سكرتيرة، ومحاسبة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أبرزهم تامر حسنى وراغب علامة ونانسى عجرم.. خريطة حفلات مهرجان العلمين

يبحث العديد من المواطنين عن أبرز الحفلات التى ستقام فى مهرجان العلمين، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة عن مواعيد الحفلات وأبرز الفنانيين المشاركين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)