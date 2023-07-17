الحرارة تسجل 45 درجة.. "الأرصاد" تحذر من أشعة الشمس المباشرة خلال الظهيرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك بعض محافظات جمهورية مصر العربية ستسجل بها درجات الحرارة 45 درجة مئوية، تحديدًا في جنوب الصعيد بالأقصر وأسوان، لافتة إلى أنه يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا دائمًا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلوات من سطح الأرض يكون معه زيادة في فترات سطوع الشمس بالشكل الكبير، لافتة إلى أننا على سطح الأرض نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو مصاحب لكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، فيحدث لها تعديل في قيم درجات الحرارة لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، أي ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أننا نشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة، وكذلك ارتفاع في نسب الرطوبة، فضلًا عن أن بعض المناطق تشهد هدوءا في سرعات الرياح، وارتفاعا كبيرا جدًا في درجات الحرارة، محذرة من أشعة الشمس المباشرة خلال الظهيرة.