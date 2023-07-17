أبرزهم تامر حسنى وراغب علامة ونانسى عجرم.. خريطة حفلات مهرجان العلمين

يبحث العديد من المواطنين عن أبرز الحفلات التى ستقام فى مهرجان العلمين، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة عن مواعيد الحفلات وأبرز الفنانيين المشاركين.

يحيي النجم تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري.

ويستعد النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى وذلك يوم الجمعة 28 من يوليو الجاري، ويقدمان باقة متميزة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور، وسط أجواء صيفية ممتعة.

وتستعد النجمة إليسا لإحياء حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الأولى وذلك يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، وسط أجواء سياحية وصيفية ممتعة.

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