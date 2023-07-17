أبرزهم تامر حسنى وراغب علامة ونانسى عجرم.. خريطة حفلات مهرجان العلمين
يبحث العديد من المواطنين عن أبرز الحفلات التى ستقام فى مهرجان العلمين، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة عن مواعيد الحفلات وأبرز الفنانيين المشاركين.
يحيي النجم تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري.
ويستعد النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى وذلك يوم الجمعة 28 من يوليو الجاري، ويقدمان باقة متميزة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور، وسط أجواء صيفية ممتعة.
وتستعد النجمة إليسا لإحياء حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الأولى وذلك يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، وسط أجواء سياحية وصيفية ممتعة.
معلومات عن مهرجان العلمين
- تقام فعالياته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة.
- أول كرنفال واحتفال فني في مصر والشرق الأوسط .
- يجمع بين الأحداث والحفلات الفنية لكبار مطربي الوطن العربي.
- تقام به عدد من المسابقات والتحديات الترفيهية.
- تنظم خلاله مسابقات وبطولات عالمية للرياضات المختلفة.
- يضم 12 نشاطا فنيا وترفيهيا وغنائيا.
- يقام به عرض أزياء عالمي يضم تصميمات لأفضل ١٠مصممين في الوطن العربي.
- يضم بطولة لكرة القدم الشاطئية والتي تضم ٤٠ نجما من نجومها.
- تقام خلال الفعاليات بطولة ترياثلون سباق ثلاثى وبطولة بادل عالمية وبطولة للتجديف.
- عروض للطائرات rc وسباق سيارات وتحدي جيت سكي.
- يتم تنظيم موكب الفراعنة للسيارات خلال الفعاليات والذي يجوب من خلاله 100 سيارة فارهة شوارع مصر من سفاجا وحتى مدينة العلمين الجديدة.
- يمكن للجمهور حضور العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار المطربين المصريين والعرب مثل تامر حسني ونانسي عجرم وإليسا وراغب علامة والموسيقار عمر خيرت.
- يحيي الفنان تامر حسني حفل الافتتاح يوم 21 يوليو.