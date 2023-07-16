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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاض تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

واضاف مغربي في تصريحات خاصة ل الدستور أن اسعار  الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي:


أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨    نحو          ١٨٦٤  جنيه

وسجل عيار ٢١     نحو        ٢١٧٥  جنيه

وسجل عيار ٢٤    نحو        ٢٤٨٦   جنيه

 

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الجنيه ذهب ١٧٤٠٠ جنيه.

وأوضح أن  الاسعار لا تشمل المصنعية.

سعر الذهب العالمي  سجل ١٩٥٥ دولار للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب.

أسعار الذهب عالميا 

أشار مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قد يتراجع في وقت أقرب مما كان متوقعًا عن استخدام أداة رفع سعر الفائدة. وقد دفعت هذه التوقعات الدولار للهبوط القوي وفي المقابل صعد الذهب والنفط والفضة بقوة كبيرة.

وشهدت عقد شهر أغسطس للذهب على كوكس بنيويورك تداولًا نهائيًا بقيمة 1.95 دولارًا للأوقية يوم الجمعة اخر تداولات الأسبوع  ليسجل 1964 دولارًا ، بارتفاع 60 سنتًا

استقر السعر الفوري للذهب سبوت، الذي يعكس الصفقات المادية في السبائك والذي يتبعه بعض المتداولين عن كثب أكثر من العقود الآجلة، عند 1955.47 دولارا، بانخفاض 5.02 دولار  أو 0.3٪.

آخر تحديث أسعار الذهب اسعار الذهب الان أسعار الجنيه اقتصاد

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