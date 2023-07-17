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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير شئون إفريقية يكشف سبب عدم تحقيق منطقة التجارة الحرة حتى الآن

التجارة الحرة
التجارة الحرة

قال الدكتور محمود زكريا، خبير الشئون الإفريقية، إن القارة الإفريقية لديها قدرًا كبيرًا من الرغبات والطموحات والتي تتجلى في صياغة أجندة إفريقيا 2063، والتي أطلقها الاتحاد الإفريقي عام 2013.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة العشرية الأولى بدأت من عام 2013، وتنتهي في 2023، ونحن بصدد إطلاق الخطة الثانية 2023 وتنتهي في 2033.

وأشار إلى أن الخطة الأولى تضمنت مشروعات رائدة أحدها تفعيل منطقة التجارة الحرة وكان من المفترض أن تدخل حيز النفاذ في2017، ولكنها مازلت غير مفعلة لأسباب عديدة أهمها غياب الإرادة السياسية التوفيقية الحقيقة لإطلاق المفهوم .

وأكد أن التنظيمات الدولية، الدول تتنازل فيها عن جزء من الحقوق لصالح المنظمة أو الكيان الفوقي الذي تنضم إليه، وعلى الدول الإفريقية أن تعي المفهوم الحقيقي للتنظيم الدولي فتجربة الاتحاد الاوربي ملهمة في تجارب الاتحاد الإقليمي. 

خبير الشئون الإفريقية منطقة التجارة الحرة الإرادة السياسية الدول الافريقية المفهوم الحقيقي للتنظيم الدولي الاتحاد الأوربي

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