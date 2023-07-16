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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: نهو 634 مشروعا من إجمالي 876 بنسبة إنجاز إجمالية تخطت الـ91%

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس محمد سالم متابع مشروعات مجلس الوزراء، المهندس محمد محي من دار الهندسة.

وتناول الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة، حيث تم نهو 634 مشروع من إجمالي 876  وجاري العمل في الباقي بنسبة إنجاز إجمالية تخطت الـ91% ، حيث تم نهو الأعمال بنسبة 100% في قطاعات التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد، في حين تتراوح نسب التنفيذ في أغلب القطاعات ما بين 90 إلى 99 %.

كما تناول الاجتماع الذى إدارة المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى  الاستعدادات التي قامت بها المحافظة للمرحلة الثانية والتي سيتم تنفيذها داخل مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور، حيث تم إعداد ملف خاص بالمشروعات المقترح تنفيذها في كل مركز إلى جانب البدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بمحافظة الغربية الغربية بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

رحمي نهو الكيماوية مشروع البورصات انجاز إجمالية تخطت منتخب المانيا

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