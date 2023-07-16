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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يسحب شارة القيادة من هاري ماجواير

ماجواير
ماجواير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، عن سحب شارة القيادة الخاصة بالفريق الأول، من هاري ماجواير.

وحمل هاري ماجواير شارة القيادة في مانشستر يونايتد منذ 3 سنوات ونصف، بعد انتقاله للفريق قادمًا من ليستر سيتي.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "الجميع في مانشستر يونايتد يشكر هاري ماجواير على مساهمته كقائد خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية".

وأضاف: "المدرب سيعلن عن الكابتن الجديد في الوقت المناسب، بعد إحاطة اللاعبين".

وقال ماجواير في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر”: "بعد مناقشات مع المدرب اليوم أبلغني أنه سيغير القائد، لقد أوجز أسبابه لي ، وبينما أشعر بخيبة أمل شديدة شخصيًا ، سأستمر في تقديم كل ما لدي في كل مرة أرتدي فيها القميص".

وأضاف: "لذلك أردت أن أتقدم بالشكر الجزيل لجماهير مانشستر يونايتد على كل دعمهم الرائع بينما كنت أرتدي شارة القيادة".

وأردف: "منذ اليوم الذي توليت فيه هذا الدور ، قبل ثلاث سنوات ونصف، كان لشرف كبير أن أقود مانشستر يونايتد وأحد أكثر اللحظات فخراً في مسيرتي حتى الآن. إنه أحد أعظم التكريم في كرة القدم للأندية. لقد فعلت كل ما في وسعي لمساعدة يونايتد على النجاح - داخل وخارج الملعب".

واختتم قائلًا: "سأكون دائمًا ممتنًا لـ أولي جونار سولشاير لإعطائي المسؤولية أولاً وأتمنى أن يتولى كل من يتولى الآن كل نجاح وسيحصل على دعمي الكامل".

مانشستر يونايتد هاري ماجواير ماجواير يونايتد مانشستر

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