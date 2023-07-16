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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمني ينفي ادعاء سيدة بامتناع شرطة مغاغة عن تحرير محضر ضد زوجها

ارشيفيه
ارشيفيه

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات، تتضرر من امتناع رجال الشرطة بقسم شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدي زوجها عليها.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم؛ حيث تم نشره في غضون شهر يناير 2022، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وزوجها، وقد تم اصطحابهما لديوان المركز فى حينه، وقامت باتهام زوجها بالتعدي عليها وإصابتها، لخلافات زوجية بينهما، إلا أنه أنكر واتهمها بسرقة مبلغ مالي.


وتابع أنه تم تحويل السيدة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعقب عودتها لديوان المركز، قامت ببث مقطع الفيديو من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وادعت خلاله عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال زوجها؛ للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقد سبق نشر خبر بمضمون الواقعة فى حينه على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. 


وأكد المصدر الأمني أن ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية، لنشر الأكاذيب والأخبار القديمة، فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها.

جماعة الإخوان مواقع التواصل الاجتماعي رجال الشرطة الكشف الطبى مبلغ مالي

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