"المفوضية الأوروبية": 65 مليون يورو لبناء 80 مدرسة تكنولوجية بتونس

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، إنه تم توقيع حزمة من الإجراءات في تونس وترتكز على 5 عناصر أولها الاتصال بين الشعوب.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم فتح نافذة تونسية من أجل تبادل الطلاب وأن يأخذ الشباب فرصة بالدراسة والعمل بالاتحاد الأوروبي وسيقومون بإثراء الاتحاد بخبراتهم كما سينقلون الخبرات لتونس.

دعم الاقتصاد التونسي ليكون اكثر مرونة

وتابعت رئيس المفوضية أنه سيتم تحديث المدارس التونسية وبناء 80 مدرسة تكنولوجية بمنحة تقدر بنحو 65 مليون يورو، ودعم الاقتصاد التونسي ليكون أكثر مرونة وصمودًا، مشيرة إلى أن الاتحاد أكبر شريك تجاري مع تونس وسيتم العمل على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وإحضار الاستثمار ومؤسسات التمويل لتونس.

وأكدت أنهم يدرسون عمل اتفاقيات تبادلية وهذا سيحسن من قطاع السياحة ويكون له مردود طيب وسيكون تركيزها على القطاع الرقمي.