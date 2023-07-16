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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بدأ منتصف مايو.. تفاصيل المرض الغامض فى قنا

المرض الغامض في قنا
المرض الغامض في قنا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القلق بدأ يسري بين أهالي قنا، بعد مرور أسابيع من ظهور مرض غامض، وانتشار الحالات لأكثر من 200 حالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسر كانت تتصور أنه إنفلونزا وتنتهي، ثم استغاث عمدة "العليقات" به عبر برنامجه، وتحدث مع وزير الصحة الذي أرسل فريقا من الطب الوقائي، أخذوا عينات من 68 شخصا، ووصلت العينات للمعامل المركزية.

وأضاف بكري أن الملاحظات المبدئية، أن المرض لا ينتقل بالعدوى، وأن السبب الرئيسي المياه الملوثة والبعوض والناموس، مشيرًا إلى أن الأعراض نفس ما حدث في سفاجا، وقيل إن شباب القرية ذهبوا لسفاجا وعادوا، لكن التحاليل ستوضح سبب المرض، والوزير سيتوجه غدًا إلى قنا، وحتى الآن الفريق الطبي أكد أن الأمور تحت السيطرة.

متى بدأ المرض في الانتشار؟ 

وقالت سمر مكي مراسلة "مصر تايمز"، في محافظة قنا، إنه بعد استغاثة الأهالي على فيسبوك، نزلت للقرية للتواصل مع أهلها، وعلمت من الأهالي، أن الأعراض بدأت من منتصف مايو، ثم بدأت تنتشر داخل الأسر، والأعراض عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتكسير في العظام، ومرارة في الحلق ودوخة، وإرهاق، تستمر من 3 إلى 7 أيام.

ولفتت إلى أن الأهالي لا يذهبون لطبيب، لأن المستشفى يبعد أكثر من 20 كيلومترا، ويأخذون محاليل من الصيدلية، فتخف الأعراض ثم تعود، وتختفي تمامًا في غضون 7 أيام، والأهالي قالوا إنه يوجد أكثر من 300 مصاب، لكن الناس تتشافى. 

مصطفى بكرى الباز قناة مرض غامض في قنا وزير الصحة

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