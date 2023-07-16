الرئيس التونسى: حل الهجرة غير الشرعية هو القضاء على أسبابها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إننا في تونس نسعى لأن تشع شمس جديدة على العالم كله و يظهر فجر جديد وأن يشع النور في كل مكان وهو نور العدل والحرية حينما كان هناك إنسان.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيسة المفوضية الأوروبية، أن أفضل ما ورد في المذكرة التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي هي التنصيص على ضرورة التقارب، فالدول تريد مساواة فعلية لا مساواة تتجاوز النصوص ولا تتجاوز بعض الصكوك الدولية ولا نريد العطف إن كان بلا احترام.

وأكد أن تونس ليست بها صواريخ عابرة للقارات، ولكنها عابرة للبحار والقارات ولهذا وصلوا لمذكرة تفاهم يجب أن تكون مشفوعة بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها.

ما أشد حاجتنا لاتفاق جماعي للهجرة غير الإنسانية

وتابع: "ما أشد حاجتنا لاتفاق جماعي للهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير التي تقف خلفها شبكات إجرامية وقدم الشعب التونسي لهؤلاء المهاجرين كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود، في حين أن المنظمات التي ينبغي أن يكون لها دورها لم تتحرك إلا من خلال البيانات، فهل ستقي البيانات هؤلاء المهاجرين من الجوع والعطش أم ستحميهم من الشمس الحارقة هذا فضلًا عن عمليات التشويه بهدف الاساءة لتونس وشعبها".

وأوضح أن حل الهجرة غير الشرعية هو القضاء على أسبابها، وأن يكون هناك اتفاق جماعي بشأنها.