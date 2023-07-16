خبير: مصر تسعى لإحداث تكامل إفريقي من خلال قوتها الدبلوماسية

علق الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:"مصر منذ رئاستها الاتحاد الافريقي في عام 2019 ثم رئاسة الكوميسا وبعدها النيباد كل هذا يعكس وضع الدولة المصرية وهناك ثقة متزايدة فيها من افريقيا تتبلور على أرض الواقع".

وأضاف أن مصر تستطيع حمل القضية الافريقية بعد تخاذل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته ومصر تسعى لإيجاد حلول شاملة اقتصادية وأمنية".

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الاتحاد الإفريقي التنسيقي بمثابة خارطة طريق لمعالجة القضايا الأفريقية بمنتهى الوضوح، مشددًا على أن مصر تسعى إلى إحداث تكامل إفريقي إفريقي بشتى صوره.

وأكد أن مصر تسعى لإحداث تكامل إفريقي من خلال قوتها الدبلوماسية وإيجاد حلول نابعة من دول إفريقيا قائمة على التكنولوجيا وقائمة على التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري.