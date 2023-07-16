نرمين سعيد لـ"الدستور": مشاركة الرئيس بقمة نيروبي تعكس نهج مصر تجاه إفريقيا

قالت نرمين سعيد كامل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة التنسيقية نصف السنوية للاتحاد الإفريقي كواحدة من الخطوات التي تعكس نهج مصر ناحية القارة الإفريقية والمبني على الاشتباك مع قضايا القارة والتكامل مع دولها من أول الانخراط داخل المنظمات الإفريقية بشقيها السياسي والاقتصادي إلى حماية مصالح القارة من خلال تمثيل مصر لأفريقيا في المحافل الدولية.

وأضافت كامل في تصريحات خاصة للدستور، ترتب على هذا النجاح الذي حققته القاهرة خلال فترة ترأسها للاتحاد الأفريقي في عام 2019 حتى آن الآلية الحالية وهي الاجتماع التنسيقي نصف السنوي هو واحد من التقاليد التي أرستها مصر خلال ترأسها للاتحاد، على جانب آخر ترأست مصر تكتل الكوميسا وهو تكتل اقتصادي بالأساس وعملت من خلاله على عدة محاور منها دعم البنية التحتية في إفريقيا والعمل على تسهيل النقل في أرجاء القارة عن طريق خطوط عابرة مثل خط القاهرة – كيب تاون وكذلك مكافحة الإرهاب والوساطات السياسية ومن أبرزها ملف السودان.

كامل:مشاركة مصر تأتي اليوم في نيروبي من منطلق ترأسها لوكالة التنمية الإفريقية

وأشارت كامل إلى أن مشاركة مصر تأتي اليوم في نيروبي من منطلق ترأسها لوكالة التنمية الإفريقية النيباد والتي تعد الذراع التنموية للقارة وستقدم مصر خطة عشرية للنهوض بدور هذه المنظمة من خلال دعم البنية التحتية وإعادة الإعمار وكذلك دعم التحول الصناعي لدول القارة وعلى صعيد الأمور السياسية سيكون هناك حرص اليوم على الخروج بورقة عمل لحل الوضع في السودان.

وأوضحت كامل أن القضية المناخية من أهم القضايا المؤثرة على القارة الإفريقية وترأس مصر لمؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة أهلها للدفاع عن حقوق الدول الإفريقية والدفع بتحقيق مبدأ العدالة المناخية وكذلك إنشاء صندوق لاستيعاب الأضرار والكوارث حيث سيكون من المهم استمرار هذا الدور خلال كوب 28.