خبير سياحي: العلمين الجديدة أصبحت المقصد الأول للسائحين

قال أحمد دسوقي الخبير السياحي بمدينة العلمين الجديدة، مدير التشغيل بسبلاش أكوا بارك العلمين الجديدة، إن الدولة استطاعت تحويل مدينة العلمين من منطقة ألغام مهملة، إلى منطقة سياحية عالمية طبقا لأفضل معايير الجودة، يأتيها السائحون من كل مكان.

وأضاف دسوقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التطوير الذي قامت به الدولة في البنية التحتية جعل العلمين الجديدة مختلفة عن خمس سنوات ماضية فتحويلها إلى مدينة سياحية كبرى يعتبر إنجازا يحسب إلى الدولة المصرية، لافتا إلى أن التطوير لحق بمنطقة الساحل الشمالي فقديما كان يتوقف الساحل الشمالي عند منطقة مارينا إلا أنه تم امتداد شاطئ الساحل الشمالي وظهرت منشآت فندقية جديدة فأصبح كل يوم يظهر جديد من أعمال التطوير والإنشاء.

مهرجان العلمين سيجذب المستثمرين إلى المنطقة

وأوضح أن خلق مهرجان العلمين الجديد القائم حاليا هو إضافة جديدة إلى المدينة خاصة أنه سيجذب المستثمرين إليها وسيلقى الضوء على المدينة، كما أن سياحة المهرجانات من الأنماط السياحية الجاذبة إلى السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير بالمدينة فمتوفر بها جميع الخدمات لإقامة أي مشروع استثماري.

وأوضح أن التطوير الذي يجرى حاليا بمنطقة الساحل الشمالي سيجعلها من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية الواعدة خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحا أن أعمال التطوير التي تجرى حاليا بالساحل الشمالي الممتدة حتى منطقة رأس الحكمة الجديدة والتي ستكون مقصد سياحي جديد جاذب للسائحين والاستثمار السياحي.

وأشار دسوقى إلى أن تطوير منطقة الساحل الشمالي من المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بجهود الدولة بمدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة ورأس البر.