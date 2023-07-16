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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشكاء البكاء".. أستاذ نفسي: ابعدوا عن هذا النوع من الأصدقاء

الدكتورة صفاء حمودة
الدكتورة صفاء حمودة

أوضحت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، أهمية اختيار الأصدقاء، لأن الصداقة من أهم الاحتياجات الإنسانية، بعد تلبية الاحتياجات الفسيولوجية، مردفة: "الإنسان يحتاج لمنزل وأسرة، واختيار الصديق". 

وأضافت أستاذ الطب النفسي، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المهم فى اختيار الصديق أن يكون هناك تكافؤ فى المستوى المادى والاجتماعى والفكرى، وألا يكون كذاب أو منافق بوجهين، أمامك يقول معسول الكلام ومن خلفك يتحدث عليك بالسوء".

واستطردت: "الأهم تبعد عن الصديق الذي يصدر طاقة سلبية أو يحبطك، يعنى تقوله هنجح وهجيب مجموع كبير، يقولك مش هتعرف، ولازم نبعد عن الصديق الشكاء البكاء اللى طول الوقت الدنيا سودة وصعبة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

اختيار الصديق الأصدقاء

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