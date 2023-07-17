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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تفاصيل إغلاق شركة تكنولوجيا صديقة للتطرف بعد غرامة بتهمة الاحتيال

التكنولوجيا
التكنولوجيا

أعلنت شركة LBRY الخاصة بمشاركة الفيديو وعملاتها المشفرة المخصصة، والتي كانت تعمل على تشغيل منصة الفيديو الصديقة للمتطرفين Odysee، على موقع Twitter هذا الأسبوع أنها ستغلق أبوابها بعد أن فرض قاضٍ فيدرالي في نيو هامبشاير غرامة على الشركة بأكثر من 111 ألف دولار بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، شهد الإعلان قيمة العملة المشفرة LBRY Credit (LBC) - التي كانت في مركز مقاضاة لجنة الأمن والتبادل (SEC) لمدة عامين للشركة - انخفضت إلى حوالي 1/3000 سنت بحلول ليلة الخميس.

ويقول الخبراء إن  LBRY فشلفي الدفاع بشكل قانوني عن نموذج أعمال "حرية التعبير" الذي يغذي العملة المشفرة، ما يلقي بظلاله على مستقبل ما يسمى بمواقع "التكنولوجيا البديلة" الأخرى، حيث حاولت هذه المواقع بناء أعمال تجارية من خلال تقديم منصات وتدفقات دخل لأولئك المحظورين من مواقع التكنولوجيا الكبيرة ومعالجات الدفع السائدة.

وتم إطلاق LBRY في عام 2015، واستخدمت تقنية blockchain كأساس لـ LBC وبروتوكول LBRY ، والذي يسمح بتوزيع المحتوى من نظير إلى نظير دون إشراف أو إشراف مركزي. 

وفي منشور مدونة عام 2019، وصف مؤسس LBRY، جيريمي كوفمان، البروتوكول بأنه "أكثر الأنظمة مقاومة للرقابة الموجودة على الإطلاق لأغراض نشر المحتوى الرقمي"، وفي المواد الدعائية،و زعمت الشركة أن "LBRY تفعل نشر ما يفعله البيتكوين بالمال".

وفي عام 2020، أطلقت LBRY منصة نشر الفيديو ذات الشكل والمظهر المماثل لموقع YouTube، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة نشر ومشاهدة مقاطع الفيديو باستخدام بروتوكول LBRY ، وآلية لشراء LBC التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدعم المبدعين المفضلين لديهم.

وقامت Odysee بنشر معايير المجتمع وأصرّت مرارًا وتكرارًا على أنها تستطيع وستستبعد المواد المنشورة من خلال LBRY والتي لا تفي بها.

مشاركة الفيديو عملاتها المشفرة منصة المتطرفين اليمين المتطرف

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