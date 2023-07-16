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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: غلق 21 منشأة طبية خاصة لعدم استيفاء الشروط اللازمة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية قامت خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 114 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 7 شكاوى، كما أسفرت عن غلق 21 منشأة مخالفة.
وأشار إلى أن الحملات جاءت تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بصحة الدقهلية أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 58 عيادة خاصة إلى جانب 13 مستشفى وعيادة تخصصية ونحو 42 مركزا طبياً.

وأوضح «فؤاد» أنه جرى معاينة نحو 9 منشآت من بينها 7 عيادات خاصة وجرى منح الترخيص لـ21 مركزاً وعيادة خاصة جديدة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الشروط، وإعادة فتح 7 أخرى.

 

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IMG-20230716-WA0026
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IMG-20230716-WA0025
شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية إدارة العلاج الحر

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