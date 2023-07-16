المصري يطالب بحضور 20 ألف متفرج فى نهائى كأس الرابطة

كشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن نادي المصري طلب من الرابطة حضور 20 ألف متفرج فى نهائي كأس الرابطة المقرر إقامته يوم 22 من الشهر الجاري الذي يجمع المصري البورسعيدي بسيراميكا كليوباترا بواقع 10 آلاف لكل فريق.

وواصل المصدر أن الرابطة تنتظر الموافقة الرسمية من جانب الجهات الأمنية بعدد الجماهير المسموح لها حضور المباراة حتى يتم فتح باب التذاكر لجماهير الفريقين.

وكان المصري قد تأهل للمباراة النهائية من كأس الرابطة، بعد الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح.