الرئيس الروسي: السياسيون الأوروبيون مستعدون لشنق أنفسهم بحبال أمريكية

سخر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، من فقدان الكثير من السياسيين الأوروبيين لاستقلالهم واتباعهم للسياسة الأمريكية وتنفيذ كل أوامرها.

وقال الرئيس بوتين في تصريحات لقناة “روسيا 1”: "يبدو لي أحيانا أنه مهما قيل لهم من أوامر من خلف المحيط، فإنهم يفعلون كل شيء، وإذا قيل لهم غدًا قررنا شنقكم جميعًا، نظروا إلى الأسفل، وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط، هل يمكن فعل ذلك بحبال من الإنتاج الوطني، لافتًا إلى أنهم سيواجهون مشكلة، ويبدو لي أنهم سيفشلون لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم".

وأكد الرئيس بوتين أنه وصف الوضع بالضبط كما يبدو بالنسبة له، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

بوتين يهدد باستخدام القنابل العنقودية ضد أوكرانيا

وفي وقت سابق ن اليوم، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن بلاده ستلجأ لاستخدام الذخائر العنقودية، وذلك بعد تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة لمواجهة روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن قرار واشنطن بإمداد كييف بالذخائر العنقودية اضطراري يعكس نقصًا في الذخائر العادية، ولكن روسيا تحتفظ بحق الرد بالمثل إذا استخدمت ضدها.

وشدد بوتين على أن روسيا حتى الآن لم تستخدم الذخائر العنقودية، ولم تكن لديها حاجة إلى ذلك، "رغم النقص المعروف في الذخيرة لدينا أيضًا في فترة ما".