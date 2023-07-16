بوتين يهدد باستخدام القنابل العنقودية ضد أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، من أن بلاده ستلجأ لاستخدام الذخائر العنقوية، وذلك بعد تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة لمواجهة روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن قرار واشنطن بإمداد كييف بالذخائر العنقودية اضطراري يعكس نقصًا في الذخائر العادية، ولكن روسيا تحتفظ بحق الرد بالمثل إذا استخدمت ضدها.

وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية: "فيما يتعلق بالذخائر العنقودية، لقد أعطت الإدارة الأمريكية نفسها تقييمًا لهذه الذخائر على لسان موظفين فيها مؤخرًا، عندما وصفت استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة، وأعتقد أن هذا هو الموقف الذي يجب اعتماده من الموضوع".

وأضاف بوتين أن قيام الولايات المتحدة بتسليم هذه الذخائر لأوكرانيا ليس دليلًا على أن "حالهم مريح"، وإنما يأتي بسبب نقص الذخيرة لديهم بشكل عام.

وشدد بوتين على أن روسيا حتى الآن لم تستخدم الذخائر العنقودية، ولم تكن لديها حاجة إلى ذلك، "رغم النقص المعروف في الذخيرة لدينا أيضًا في فترة ما".

وأضاف: "لكن بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا فإننا نحتفظ بحق الرد بالمثل"، مؤكدًا أن روسيا تمتلك ما يكفي من مخزون الذخائر العنقودية على اختلاف أنواعها.

وأضاف: "الجيش الأوكراني يستخدم 5- 6 آلاف قذيفة من عيار 155 يوميًا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة في الشهر، لهذا ليس لديهم ما يكفي، وأوروبا ليس لديها ما يكفي. لكنهم لم يجدوا خيارًا أفضل من التوجه لاستخدام الذخائر العنقودية".

الدفاع الأمريكية: شحنات الذخائر العنقودية وصلت إلى أوكرانيا

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن أنها لم ترصد أي إشارات على عودة قوات فاجنر الروسية إلى القتال مرة أخرى فى أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية"، مساء الخميس، أن شحنات الذخائر العنقودية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن دبابات أبرامز حال وصولها إلى أوكرانيا ستحدث فارقًا فى أرض المعركة.