"النواب الأمريكى" يرفض تعديلًا حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا

رفض مجلس النواب الأمريكي تأييد تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

ووفقا لنتائج التصويت، تم رفض التعديل بأغلبية الأصوات بعد النظر فيه، فيما صوت لصالح التعديل 147 عضوا و276 ضده، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن وسائل إعلام أمريكية.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب رفض في وقت سابق كذلك التعديلات التي اقترحها عدد من المشرعين على مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، لتقليل وعرقلة المساعدات العسكرية المستقبلية لأوكرانيا.

- الدفاع الأمريكية: شحنات الذخائر العنقودية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أنها لم ترصد أية إشارات على عودة قوات (فاجنر) الروسية إلى القتال مرة أخرى فى أوكرانيا.

وأضافت الوزارة- فى بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس- أن شحنات الذخائر العنقودية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن دبابات "إبرامز" حال وصولها إلى أوكرانيا ستحدث فارقًا فى أرض المعركة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف، خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.