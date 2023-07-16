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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "100 يوم صحة ".. فحص العاملين بمديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية

100 يوم صحة
100 يوم صحة

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اليوم الأحد، فريق مبادرة "100 يوم صحة" لإجراء الكشف الطبي على موظفي الديوان العام للمديرية.

وتُعد مبادرة "100 يوم صحة" إضافة قوية نحو تحسين صحة المواطن، ضمن المبادرات الرئاسية السابقة والتي انطلقت تحت شعار «انزل واكشف واطمن» من كل مكان في مصر وتستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة.

تشتمل المبادرة على جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

كما تشمل خدمات مبادرة "100 يوم صحة"، مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين مبادرة الكشف وعلاج صعف السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج سرطان الكبد مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وإشراف الدكتور إيهاب صلاح، وكيل المديرية للشباب.

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