محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بالسنانية

قالت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، إنه تم وضع خطة محددة للتطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل والطريق، وذلك وفقًا لعدة معايير خاصة بعد تعرض سور الكورنيش للانهيار، وكذلك وجود شروخ بالطريق تنذر بانهياره.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، لطريق كورنيش النيل بالسنانية؛ لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورفع كفاءته بطول 1500م، وذلك بتنفيذ من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير، وفقا لخطة التعاون بين المحافظة والجهاز.

وتتضمن الأعمال المنطقة بدايةً من الكوبري المعدني حتى بنك مصر، حيث سيتم إنشاء حائط ساند لجسر النيل بطول 450م، ورفع كفاءة حارتي الطريق، وإحلال خط المياه المار بالمنطقة المتهالكة إثر تعرضه لانفجارات متعددة خلال فترات متقاربة.

واطلعت الدكتورة منال عوض على مراحل التنفيذ والجدول الزمني للأعمال التي سيتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لتطوير هذا الطريق الحيوي الذي يعد شريانا رئيسيًا مؤدي لطريق رأس البر ومنطقة السنانية والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت أنه سيتم إبقاء المعدية الموجودة بالمنطقة لحين تطويرها فيما بعد؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى الضفة المقابلة لنهر النيل.