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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجديد جناح العناية المركزة بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

 

افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية في إطار تطوير وتحديث الوحدات الطبية بالمركز، بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور باسم صلاح، مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية.
وقدم الدكتور باسم صلاح مدير المركز - بحسب بيان - عرضًا تفصيليًّا حول عمليات التطوير وتشمل تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بالمركز الرئيسي والتي تعدى عمرها 28 عامًا مكونة من وحدتين (أ & ب) وتضم عدد 18 سريرا تضم وحدة غسيل كلوى داخل العناية لمرضى الأقسام الداخلية فى حالات الطوارىء، كما تم تجهيز غرفة عزل مجهزة للاستفادة منها فى العزل التنفسى، وتم التنفيذ خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وتم تحديث وتطوير جناح العنايات المركزة بالمركز بتكلفة إجمالية بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه تبرع من أحد أفراد المجتمع المدني، وتم الإشراف على التنفيذ بواسطة الإدارة الهندسية بالمركز. 
الجناح بالكامل مجهز طبقًا لأحدث المواصفات الطبية القياسية العالمية وتم تجهيز جناح العنايات المركزة طبقًا لأحدث النظم التكنولوجية، كما تم تجهيز الحوائط بمواد مضادة لانتشار العدوى طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالعنايات المركزة.
ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركز لجهدهم المتواصل والدؤوب لتنفيذ مشروع تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بالمركز خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أنها تُسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمركز لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جناح العناية المركزة جراحه الكلي المسالك البولية جامعة المنصورة حالات الطوارىء

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