"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن الأمطار الغزيرة فى كوريا الجنوبية

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية، مما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين وإجلاء آلاف الأشخاص.

وأوضح التقرير: "إنها الطبيعة عندما تغضب فلا بد أن تكون النتائج قاسية، فعدد القتلى تجاوز 30 شخصًا، وهم ضحايا عدة حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية وآخرهم من كانوا ضمن نفق غمرته المياه في تشانجشو وسط البلاد، حيث لقوا حتفهم داخل حافلة كانت في النفق، الأمر تطلب عمليات بحث تحت الماء بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد".

وبحسب الداخلية الكورية الجنوبية فقد تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد، وجرى إجلاء 7 آلاف و540 شخصًا.

فيما عقد يون سوك يول، الرئيس الكوري الجنوبي، اجتماعًا مع مساعديه بشأن استجابة الحكومة للأمطار الغزيرة والفيضانات في البلاد، وعقد الاجتماع أمس السبت، في الوقت الذي كان فيه بطريقه إلى وارسو بعد القيام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، حيث أجرى محادثات مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر إطلاع الرئيس الكوري الجنوبي "يول" على الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مؤتمر عبر فيديو كونفرانس مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين قبل عودته إلى البلاد ولكنه أصدر بالفعل أوامر لرئيس الوزراء بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل الخسائر.