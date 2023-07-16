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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأقباط يتأهبون لصيام العذراء مريم 2023

كنيسة
كنيسة

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء في الأول من شهر أغسطس 2023، ويستمر حتى يوم 15 أغسطس ولمدة أسبوعين.

وخلال هذه الفترة يقوم أبناء الكنيسة الكاثوليكية بعمل رياضات روحية وعظات للشعب ويقومون بزيارة المزارات المريمية والمسيرات الروحية.

وعلى صعيد ذاته، تتأهب الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، لصوم العذراء مريم في 7 أغسطس 2023 ويستمر حتى 22 أغسطس 2023.

ويعد صوم العذراء مريم من الأصوام الدرجة الثانية، والتي يحرص الأقباط على صيامها، نظرًا لمكانة السيدة العذراء مريم.

◄تطور صوم السيدة العذراء عبر التاريخ

ووفقًا لموقع دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أنه ارتبط صوم السيدة العذراء بأحد أعيادها الذي يعقب الصوم مباشرة، وهو عيد تذكار صعود جسدها إلى السماء في 16 مسرى. 

وجدير بالذكر أن هذا العيد سابقاً بزمن طويل للصوم الذي ألحق بها بعد ذلك بعدة قرون.

وتابع: تمت الإشارة عنه في الكنيسة القبطية نجدها عند القديس أنبا ساويرس ابن المقع أسقف الأشمونين في كتابه "مصباح العقل"، حيث يقول: والصيام الذى يصومه أهل المشرق ونسميه صيام البتول مريم، وهو في الخامس عشر من مسرى، وبرغم أنها إشارة مبهمة إلا أنه يتضح لنا منها أنه صوم معروف فى الشرق المسيحي، ولكن يبدو أن الأنبا ساويرس يتحدث هنا عن صوم يوم واحد في 15 مسرى يعقبه عيد العذراء في 16 مسرى.

مختتمًا: في القرن الثاني عشر يأتي ذكر صوم العذراء في مصر صراحة لأول مرة ولمدة ثلاثة أسابيع، ولكنه صوم كان قاصرًا على العذارى في البداية. 

وهو ما نقرأه في كتاب الشيخ المؤتمن أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود "1209م"، فيقول: "صوم العذارى بمصر من أول مسرى إلى الحادى والعشرين منه. ويتلوه فصحهم في الثانى والعشرين منه، وخلال النصف الثانى من 1250 بدأ هذا الصوم يزداد شيوعاً بين الناس، ولكنه كان بالأكثر قاصراً على المتنسكين والراهبات.

ادي النطرون اصوام الدرجة الثانية الأسماك الانبا بيشوي أغسطس 2023 السيدة مريم العذراء

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