مفوضة البنية بالاتحاد الإفريقي توضح أهداف القمة التنسيقية

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي، إن القمة التنسيقية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، تستهدف التوافق حول الملفات والبرامج المختلفة، موضحة أنها تأتي استكمالًا لملفات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للاتحاد، والتي بدأت منذ عام 2017.

وأضافت أماني خلال تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز” أن القمة تستهدف إعادة النظر في أدوار المنظمات الإقليمية والجماعات الاقتصادية؛ لمنع الازدواجية وزيادة الكفاءة ورفع الفاعلية.

وأشارت إلى أن المواطن الإفريقي يرغب في الشعور بأن الاتحاد يقدم له شيئًا مفيدًا، ويسهم بشكل فاعل في تقدم القارة وجعلها متحدة وسلمية، مؤكدة حرص الاتحاد على شعور المواطن بالرخاء.

وأكدت على أن مصر من أفضل النماذج عالميًا في تنوع مصادر الطاقة، قائلة إن إفريقيا تضم 60% من الأراضي القابلة للزراعة في العالم، واستثمارها يؤدي إلى توفير 4 أضعاف احتياجات العالم من المواد الغذائية.