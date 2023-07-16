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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استئناف شيرين على إلزامها بدفع 5 ملايين جنيه لشركة روتانا لـ20 أغسطس

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 أغسطس.

وقال محامي شيرين عبدالوهاب إنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

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