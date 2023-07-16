إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى 28 يوليو 2023، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن الحملات اليومية لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمركز منفلوط بمساحة 1700 متر تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبدالتواب أحمد، نائب رئيس المركز، ومسؤولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأشار إلى عدم التهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وشدد اللواء عصام سعد، على تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، حيث أن الموجة الـ 21 تتم على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل وانتهت 19 مايو وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو واستمرت حتى 16 يونيو وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء