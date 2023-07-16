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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القصير يؤكد على توافر الاسمدة ومحاسبة المقصرين في اعاقة الصرف وتعطيل مصالح المزارعين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة 
للاصلاح الزراعى والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعى للتنمية الزراعية ،
وخلال الاجتماع القصير تابع برامج الشحن والتوريد والارصدة والاحتياجات كما شدد على تسهيل إجراءات صرف الاسمدة على المزارعين خاصة بعد ادخال التحول الرقمي في منظومة الاسمدة ووضع اليات جديدة للرقابة 
القصير أكد على توافر الاسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع ،
وزير الزراعة وجه بالمرونة في الصرف  لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الاسمدة في المخازن مشيرا الى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الاسمدة 
القصير وجه ايضا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الاسمدة والتواصل المستمر مع المزراعين لحل المشاكل التى تواجههم 
وفي نهاية الاجتماع اكد وزير الزراعة سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الاسمدة لضمان وصولها للمزارعين

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